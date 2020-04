Mindenre hasonlít Justin Bieber villája, csak házra nem

Justin Bieber kaliforniai otthonában izolálja el magát feleségével, Hailey Bieberrel, egy olyan villában, aminek külalakjáról nem is tudjuk, hogy mit gondoljunk. A twitterezők sem tudnak túllépni azon, hogy mennyire furcsán néz ki a háza, rengetegen próbálták belőni, hogy vajon mire hasonlít legjobban a villa, a mi kedvencünk pedig amikor egy robotgéphez és a Bosszúállók főhadiszállásához hasonlítják. Vannak, akik szerint szimplán a világ legrondább háza, mások szerint egy tech laborra hajaz leginkább.

Van, aki szerint inkább hasonlít a BBC székházára.

Everyone’s saying Justin Bieber’s house (first picture) looks like the Avengers HQ, but am I the only one thinking it looks like the BBC Television Centre? 😂 pic.twitter.com/fIw4qbnt4t

— m. (@toriftlovato) April 6, 2020