A Szikla erről a fotójáról: Kevin Hartot is így szoktam cipelni

Kevin Hart feje: :/

Dwayne Johnson legújabb fotóján Hobbs nevű kutyusával látható (igen, pont az az eb neve, mint a Sziklának a Halálos iramban-filmekben). Ahogy írta, kimentek az állattal picit sétálni, de a hazafelé tartó úton már olyan fáradt volt Hobbs, hogy cipelni kellett.

Ahogy Johnson írta,

Ironikus, de pontosan így fogtam és cipeltem Kevin Hartot is

– poénkodott a színész, hozzátéve, mindenki maradjon most otthon és legyen továbbra is egészséges. Hart és Johnson amúgy jó barátok, több filmben is játszottak együtt, legutóbb a Jumanji – A következő szint című vígjátékban.

Kiemelt kép: Instagram.com/therock