Felfüggeszti Instagram-oldalát Mr. Missh

Nem tudni meddig, de egy időre szünetelteti Instagram-profilját Mr. Missh. A bejelentését azzal magyarázta, hogy mostanában nem történik túl sok jó dolog vele, valamint, hogy még rá kell jönnie pár dologra.

Egy időre felfüggesztem az instám… nem tartozok reklámmal és mostanában nem is nagyon történnek jó dolgok velem, tehát semmi értelme számomra h erőltetett sztorikat vagy esetleg egy gyengébb pillanatomba sztorizzak h legyen csámcsogni való… pl. Mint most, pedig még nem is ittam …igazából pár dolgot meg kell értenem, mit is akarok, és mert akarom. Régen az elképzelhetetlen megszépítette a dolgokat, de amint rájössz, h a lehetetlen lehetséges, már nem olyan érdekes… asszem. . na mind1 . Majd jelentkezem