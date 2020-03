Post Malone performansza annyira drámaira sikerült, hogy rajongói azt hitték, hogy túldrogozta magát

Post Malone rajongói aggodalmukat fejezték ki a zenész iránt, miután körbement egy videó a koncertjéről, ahogy az I Fall Apart című számán esve-kelve adja elő, mint aki alig bír állni. Repkedtek a tippek attól, hogy biztos túl sok drogot fogyasztott, addig, hogy idegösszeroppanása volt koncert közben.

Fans are expressing concern for Post Malone’s well-being following videos of strange behavior onstage during his concert. pic.twitter.com/Rh8wS6pQ5Z

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2020. március 6.