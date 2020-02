Amber Rose a homloktetkóját Kobe Bryant miatt csináltatta

Mint mondta, nem bánta meg, sőt.

Pár napja arról írtunk, hogy a modell Amber Rose a homlokára tetováltatta két gyereke, Blash és Slash nevét. Sokáig nem akarták elhinni követői, hogy nem polgárpukkasztásról van szó, de most Rose elmagyarázta, tényleg tök komoly a varrat, sőt, Kobe Bryant halála miatt döntött úgy, tényleg magára tetováltatja.

Most a One on One with Keyshia Cole című beszélgetős műsorban magyarázta meg hosszabban:

Őszinte akarok lenni, nem akarom, hogy közhelynek hangozzon, de miután Kobe meghalt, elgondolkodtam az életemen. Nem akarom, hogy azt mondják az emberek, hogy Kobe miatt varrattam, de igazából így van. Eszembe jutott apám, akinek negyven éves korában rákja lett, és kemény dolgokon ment keresztül, most már jól van, de majdnem meghalt. Én most harminchat vagyok, sokat vártam már erre a tetkóra, de most úgy éreztem, rövid az élet, megcsinálom. Megbánások nélkül kell élni az életünket. Örülök, hogy elkészült

– mesélte, néhány új fotót töltött az Instagramra minderről.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Amber Rose (@amberrose) által megosztott bejegyzés, Febr 11., 2020, időpont: 10:04 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/amberrose