Jövő héten a TV2 álarcos műsora is elrajtol

Jön a Nicsak, ki vagyok – a rejtélyek színpada.

Ilyen furcsaságokat is láthatsz majd az Álarcos énekesben

Vasárnap este elindul az RTL Klub Álarcos énekes című szórakoztató műsora, egy héttel később, szintén vasárnap esténként pedig a TV2 is útjára indítja a saját – kísértetiesen hasonlító – versenyét Nicsak, ki vagyok – a rejtélyek színpada címmel.

Az már néhány napja kiderült, hogy Majka, Judy és Hajós András hármasa csap össze Ábel Anita, Kajdi Csaba és Ganxsta Zolee triójával, de most már az is biztos, hogy február 16-án 18.50-kor kezdődik a show. A fellépők kilétét pedig itt is hétpecsétes titokként őrzik.

