Oké, hogy Bradley Cooper jól énekel, de tudtad, hogy Ryan Goslingnak saját lemeze van?

Megnéztük, kik azok a hollywoodi sztárok, akik kimondottan jó énekhanggal rendelkeznek, és többnyire filmekben is megmutatták már ezt a fajta tehetségüket.

Nem lesz mindenkiből Meryl Streep

1. Emma Stone

Stone négyéves kora óta a színpadon van, mert gyerekkorától színésznő szeretett volna lenni. Emiatt zenei órákra is járt, a dolog pedig jól sült el: huzsonévesen már musicalszerepeket kapott, egy-egy filmben pedig megmutatta, hogy komolyan szeret énekelni. 2015 környékén már a Broadway nézői is hallgathatták, de a szakma csúcsára a Kaliforniai álom című film tette. A musical hat Oscart és hét Golden Globe-díjat nyert, a színésznő pedig a legjobb főszereplőnek járó díjat kapta meg az Akadémiától.

2. Jamie Foxx

Foxx 2005-ben kapott Oscart és Golden Globe-ot a Ray című életrajzi film főszerepe miatt, ahol Ray Charles amerikai énekest alakította. A kétezres évektől benne van a zeneiparban, főleg a rapvonal foglalkoztatta, de a jazz és soul műfajában is otthonosan mozog. Több late-night show-ban is rendszeresen megkérik, hogy énekeljen: Jimmy Fallonnál előadókat utánzott, Graham Nortonnál pedig lejátszották egyik slágerét, amire Foxx élőben is rásegített, kicsikarva egy jó nagy tapsvihart a közönségtől. Persze James Cordenhez is ellátogatott már, ahol közel tíz percig énekeltek, Foxx pedig zongorázott is, merthogy azt is magas szinten műveli.

3. Neil Patrick Harris

Mindenki Barney Stinsonja nemcsak az Így jártam anyátokkal című szitkomban szerepelt díjat érő módon, hanem a hat szezonon keresztül vetített Glee – Sztárok leszünk! sorozatban is megjelent. Ezért az egyetlen, 2010-ben forgatott epizódért Emmy-díjjal is jutalmazták, annyira lenyűgözött mindenkit a produkciója. A részben az Aerosmith egyik legnagyobb slágerét, a Dream Ont énekelték el duettben. Az éneklést egy évvel később, a Tony Awards díjátadón folytathatta: Hugh Jackman mellett ő volt a műsor házigazdája, előadásukról pedig elismerő kritikák születtek. Amúgy az amerikai nemzeti himnuszt is elénekelte már egy 2017-es baseballmeccsen.

4. Hugh Jackman

Ha már az egykori Farkast emlegettük, képtelenség szó nélkül elmenni amellett, hogy Jackman mostanság többet énekel, mint színészkedik. Most épp The Man. The Music. The Show. című show-jával járja a világot. A színészetet fiatalon kezdte Ausztráliában, még színházi színészként, ekkoriban az ausztrál himnuszt is többször énekelte sporteseményeken. Komolyabb ismertségre viszont csak 1998-ban tett szert, mikor az Oklahoma! című musicalben énekelt. Majd kapott egy Marvel-főszerepet, ő lett a mutáns Farkas, innentől pedig már mindenki ismeri a sztoriját. Énekesi ambícióit kedvelte Hollywood, mert Jackman képernyőképes színész, akit Hollywood legszexibb férfiának is megválasztottak már: nemcsak emiatt, de 2009-ben megkapta az Oscar-gála levezénylését, ahol szintén elég sokat énekelt.

Jackman az akciózás mellett megmaradt az éneklésnél: előbb 2012-ben kapott Golden Globe-ot érő főszerepet A nyomorultakban, majd A legnagyobb showman című musicalben is vezető színész volt.

5. Ryan Gosling

Gosling Oscart érő módon énekelt , táncolt és zongorázott – a Kaliforniai álomban, ám előtte is voltak már zenés szerepei: nagyon fiatalon szerepelt a Mickey Mouse Club című műsorban, ahol többek között Justin Timberlake és Britney Spears voltak a kollégái. Többször énekelt is, 2007-ben bandát alapított Dead Man’s Bones néven, albumot is kidobtak, Gosling aztán csinált pár szólómunkát – köztük az ingyen letölthető Put Me In The Car című számot. Pár évvel ezelőtt a Blue Valentine című drámában tett hasonlóképp, ami miatt Golden Globe-ra jelölték.

6. Bradley Cooper

2019 kis túlzással Bradley Cooperről és Lady Gagáról – pontosabban az ő állítólagos viszonyukról –, na meg a Csillag születikről szólt. Utóbbi nyolc öt Golden Globe-, és nyolc Oscar-jelölést kapott, amiből egy jött be. A film nagyobb részt a forgatókönyv és Gaga színészi játéka miatt vált kritikailag emlékezetessé, mi egy hosszabb cikkben viszont arról is írtunk, Cooper milyen szintű munkát tett a filmbe. Ugyanis megtanult énekelni és gitározni is, a film zenei albumán ezek hallhatók is.

„Beiratkoztam egy beszédtanárhoz nagyjából egy évvel a forgatás előtt. Eljött Los Angelesbe, és heti ötször, egy nap négy órán keresztül csak gyakoroltunk, hogy valahogy lejjebb vigyük a természetes hangom” – mesélte Cooper, gitárleckéket pedig a countrylegenda Willy Nelson fiától vett. A teljes felkészülés nagyjából egy évet vett igénybe, később Cooper felbukkant Gaga koncertjein is, hogy duettezzenek egy keveset.

8. Robert Downey Jr.

Downey Jr. sem ismeretlen arc a zeneiparban. Több dalt is szerzett filmjeihez: ezek hallhatók voltak az Egy fiú, két lányban, a Marha nagy kalamajkában és a Durr, durr és csókban is. Első Golden Globe-díját is egy éneklésnek köszönheti: 2001-ben szerepelt az Ally McBeal című sorozatban, ahol Sting slágerét, az Every Breath You Take-et énekelte el félig-meddig duettben a mű szerzőjével. Ez csak tovább ösztönözte abban, hogy a színészi mellett a zenei pályán is megpróbáljon sikereket elérni. 2005-ben kiadott egy lemezt The Futurist címen. Sok zenéje között a legnagyobb sikert a River érte el, de már Jamie Foxxszal is fellépett.

2001-ben feltűnt Elton John egyik videoklipjében, ám 2005-ös albuma óta szinte semmilyen formában nem zenél, amit rajongói komoly hibának tartanak.

9. Seth MacFarlane

MacFarlane az amerikai társadalomnak egyenlő Peter Griffinnel, a Family Guy főszereplőjével. Ő alkotta meg a sorozatot, a karaktert, sőt még a hangját is ő kölcsönzi neki. Utóbbiban egészen páratlan MacFarlane: temérdek hangot képes utánozni. Egyúttal énekelni is szeret, fiatalon Lee és Sally Sweetlandhez járt énekórákra, ők képezték Frank Sinatra és Barbara Streisand hangját is. A Family Guy alkotójának öt stúdióalbuma jelent meg eddig, ezek közül hármat is jelöltek Grammy-díjra. A 2007-es Emmy-gála például azért volt különleges, mert két animált figura (Brian és Stewie a Family Guyból) nyitotta meg a show-t egy duettel, mindkettőjüket MacFarlane szólaltatta meg. Mindezek mellett gyakori vendég Graham Norton műsorában, ahol Cindy Lauper slágereit is feldolgozta már Family Guy-formában.

Itt meg Ariana Grandéval énekelt:

10. Anne Hathaway

A színésznő Oscart és Golden Globe-ot is nyert A nyomorultakban mutatott alakításáért (ebben egyébként a már említett Jackmannel játszottak együtt). Még a középiskola alatt kórustag volt, ekkoriban a Carnegie Hallban is felléptek. A színészi pályát színésznő anyja miatt választotta, az egyetemet épp emiatt nem is fejezte be. A nagyjátékfilmek mellett még mindig játszik színdarabokban, leginkább musicalekben. Egy 2011-es rendezvényen Merly Streepet díjazták páratlan munkássága miatt, emiatt Hathaway megénekelte egy táncos-zenés produkcióval színészkollégája nagyságát.

Persze említést tehettünk volna még Zac Efronról, aki a High School Musicalben pont az éneklésével futott be; Kiefer Sutherlandről, aki manapság már koncertezik inkább, sőt, countryalbuma is megjelent; Amanda Seyfried is a popkultúra részévé vált a Mamma Mia!-ban mutatott éneklésével, ahogy Nicole Kidman is híresen jó duettet csinált Robbie Williamsszel. Sőt, Kate Winsletnek még videoklipje is van.

A net királyai

1. Jeremy Renner

A manapság Marvel-filmek szereplőjeként ismert Renner elég komoly zenei pályát írhat fel magának. A kilencvenes évek óta énekel, vannak saját számai és feldolgozásai a YouTube-on, kétszázezrestől a hatmilliós nézettségig. Több hangszeren is játszik: gitározik, dobol és zongorázik, videoklipekben is szerepelt már, például Pink Trouble-jében.

2. Jake Gyllenhaal

Gyllenhaal kapcsán nemrég mi is meglepődtünk, milyen jó hangja van, bár négy éve futott körbe a neten egy videó, ahol az Aladdin betétdalát énekelte James Cordennel. Majd szélesebb közönséghez is eljutott a hangja, mikor Corden meghívta őt a late-night show-jába hülyéskedni kicsit. Itt Whitney Houston slágerét parodizálták ki, majd az elmúlt hetekben maga a színész osztotta meg egy fellépését Instagramján.

3. Tom Cruise

Cruise a Mission Impossible és egyéb akciófilmek mellett 2012-ben bevállalt valami tőle szokatlant: főszerepet kapott a Mindörökké rock című zenés alkotásban, ahol egy kiégőfélben lévő énekest alakított. Adam Anders volt a film zenei producere, ő beszélt arról, milyen volt Cruise munkamorálja: „Tízből hetesre értékelném a hangi adottságait, de egyről indultunk. Soha életében nem énekelt. A forgatás előtt kérte, menjek el meghallgatni, elég jó lesz-e ehhez. Meghallgattam, egészen elképesztő volt. Kimondottan jó a hangja, ennyire erőteljeset ritkán hallok. Simán felment olyan magasságokba, amit kértem. Mintha talált volna egy új játékot magának.” A film vegyes fogadtatásban részesült, de Cruise produkcióját a legnagyobb kritikusok is magasztalták.

4. Keira Knightley

A brit színésznő leginkább A Karib-tenger kalózaival és az Igazából szerelemmel lett ismert, három Golden Globe-ra és két Oscarra is jelölték már, utóbbiból az egyiket pont éneklés miatt. A Szerelemre hangolva kritikailag is szép sikereket ért el 2013-ban, ebben Adam Levine-nel közösen énekelték el a szintén Oscarra jelölt Lost Stars című zenét. Végül nem nyert, de a YouTube eléggé szereti az összes fellelhető verziót – csak Knightley-jén 22 millió megtekintés van.

5. Ryan Reynolds

A színészről többnyire nagyon szórakoztató marketinglépései esetén, vagy egy-egy új filmje kapcsán szoktunk írni, azt viszont kevesen tudják, hogy Reynolds énekelt egy koreai zenés műsorban, a hamarosan itthon is debütáló A maszkos énekesben. A dolog lényege, hogy valaki a maszk alatt dalolászik, a zsűrinek meg ki kell találnia, ki lehet az. Itt a produkció végén Reynolds levette a maszkot, és ez az egész egy Deadpool-reklám volt, mert épp arrafelé marketingelte a filmet. Ez ugyanakkor semmit nem von le abból, hogy a színésznek van tehetsége a zenéhez.

6. Joseph-Gordon Levitt

Fiatalon csatlakozott egy színházi társulathoz, azóta szeret zenélni. Egyik legismertebb szerepe az 500 nap nyárban volt, amiben egy reménytelenül szerelmes férfit alakít. Utóbbi miatt a film másik szereplőjével, Zooey Deschanel énekelt, de önálló estjei is voltak már, ahol Nirvana-számokat játszott.

7. Scarlett Johansson

Érdekes Johansson zenei múltja, merthogy konkrétan van egy albuma, ami a kétezres évek végén jelent meg Anywhere I Lay My Head címen. Előtte még szerepelt Timberlake What Goes Around…Comes Around számának videoklipjében. Ezután 2008-ban kiadta az albumát, amin főként Tom Waits slágereit dolgozta fel. A New Musical Express az év 23. legjobb lemezének nevezte, a Billboard 200-as listáján pedig a 126. helyre jutott fel. 2009-ben újabb albuma jelent meg, igaz, kollaborációban, két éve pedig Pete Yornnal zenélt, amihez videoklip is készült.

