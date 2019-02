Bradley Cooper a romantikus drámák Tom Cruise-a: így készült fel legjobb szerepeire

Eddig is tudta Hollywood, hogy Bradley Cooper már nagyon rég túllépett a Másnaposokban látott egydimenziós szerepén, hiszen négyszer jelölték Oscarra, három filmnél Golden Globe-ra és most Grammy-díjat is adnának neki legújabb rendezése miatt. 2019 eddig Cooperről és Lady Gagáról szólt az amerikai álomgyárban, ami teljesen jogos, hiszen mindketten elképesztő teljesítményekkel rukkoltak elő a Csillag születikben.

Cooper oldaláról érdemes megemlíteni, mennyi energiát tett bele legutóbbi szerepébe, ugyanakkor nem ez volt az első eset, amikor Tom Cruise-t, Robert De Nirót vagy épp Dustin Hoffmant idézte fel mindenkiben, embertelen munkamoráljának hála.

Tartják magukat az amerikai filmgyártásban bizonyos legendák a szerepre készüléseket illetően: állítólag Dustin Hoffman az Esőember szerepére úgy készült fel, hogy hosszú ideig figyelt meg Down-szindrómás és autista embereket, karrierjének ezen szakasza pedig abból állt, hogy különféle kórházakba és intézetekbe járt lejegyzetelni, mitől tudná még hitelesebben képernyőre vinni Raymond Babbitt karakterét. A sok tanulás meghozta az eredményét: Hoffman Oscar-díjat kapott a megismételhetetlen alakításért, illetőleg Cruise-zal kultuszfilmmé tették Barry Levinson rendezését. Hollywood aranykorát élte ezekben az időkben, egy másik színészlegenda, Robert De Niro például Hoffmanhoz hasonlóan brutálisan belehelyezkedett egyes szerepeibe. 1990-ben előbb az Ébredések című filmben nyújtott frenetikus alakításáért jelölték Oscarra, ebben egy olyan férfit alakított, aki ideggyógyászati kezelés alatt áll, betegsége miatt pedig szinte tetszhalott állapotban éli életét.

De Niro a szerep kedvéért hónapokig járt pszichiátriai és ideggyógyászati osztályokra, hogy a páciensek minden rezdülését, arcmimikáját pontosan képes legyen leutánozni szerepében. Egy évre rá, a Cape Fear — A rettegés fokában egy pszichopata sorozatgyilkost alakított a színész, aki Nick Nolte családjának életére tör. De Niro a filmben külsőleg is teljesen átalakult: egész testét összetetováltatta különféle növényi színezékekkel (amik csak hónapokkal később koptak le), fogait elcsúfíttatta egy fogorvossal, majd a forgatás után helyrehozatta, illetve hónapokig Amerika déli részein bandukolt álruhában, hogy karakteréhez tökéletesen tudjon déli akcentussal előrukkolni a forgatásra.

Rengetegszer ücsörgött kocsmákban, hogy magára szedjen némi autentikus déli szlenget.

A film egyébként több üzenetet is hordozott magában, az egyik az volt, hogy a börtönben lévő foglyok időtöltéséül szolgáló testépítés főként negatív hatással van rájuk, mondván csak erőszakosabbak lesznek ettől, és így készülnek fel a szabadulásuk utáni kemény életre. Emiatt rendkívül sok fegyházban be is tiltották a testépítő gépek használatát.

Tom Cruise hőstetteiről már rengetegszer írtunk mi is, például a Mission Impossible 6. epizódjának forgatásán 107-szer ugrott ki egy repülőből úgynevezett HALO-ugrás keretin belül, de bokatörése közben is tovább játszotta az aktuális jelenetet, nehogy kárba vesszen a felvett nyersanyag. Cruise egyébként is kaszkadőr nélkül forgat a legtöbbször, lógott már utasszállítóról, csimpaszkodott helikopteren, és addig gyakorolta a víz alatti létet, hogy mostanra több mint 5 percet kibír alatta egyetlen levegővétellel.

És hogy mi köze Bradley Cooper alakításainak a fent említett színészlegendákhoz? Mindössze annyi, hogy a 44 éves színésznek volt honnan inspirálódnia, De Niróhoz amúgy is szoros barátság fűzi, több filmben játszottak már együtt, a Csillag születiket például premier előtt láthatta, amihez csak annyit fűzött hozzá a veterán színész: „Ez valami egészen hihetetlen élmény volt”. Emiatt ott lebegett előtte a kitűnő mintapélda, az apafigura De Niro (tényleg apának hívja az életben), aki Hollywood csúcsára jutott el eszméletlen erőbedobásával és karizmájával.

Cooper legelső híresen nagy felkészülése a 2014-es Napos oldal című film forgatási idejére datálható. Alakításáért Oscar-díjra jelölték, a film nagy fináléja pedig egy táncjelenetben csúcsosodik ki, amiben Jennifer Lawrence-szel karöltve nyomnak le egy 10 pontos koreográfiát. Cooper nulla tánctudással állt neki a forgatásnak (Lawrence-nek sem volt átlag feletti), Mandy Moore koreográfus pedig sokáig gyakorolt a két színésszel, aki azt mondta, hiába nem törekedtek a profizmusra, Cooperék megcsinálták.

Napról napra jobbak lettek, mivel hat hétig gyakoroltunk. Semmilyen előismeretük nem volt ebben, ez pedig tökéletes recept a katasztrófához. Aztán megmutattam nekik, mire gondolunk, ők meg »Oké, király, csináljuk«. Az első napokon csak egymás lábára tapostak, és hisztérikusan röhögcséltek rajta, mennyire ügyetlenek. A szívükkel csinálták az egészet. Csak nézz rájuk, ahogy táncolnak, beleszeretsz egyből.

Később annyira belejött a dologba, hogy már James Corden late-night showjában is ezzel haknizott. A műsorvezető arra kérte Coopert, mutasson pár diszkóban elővehető táncmozdulatot, a színész meg is tette, és persze mindenki nagyokat ámuldozott.

Az igazi, hatalmasnak nevezhető áttörést viszont a Csillag születik (amiről korábban itt írtunk) hozta meg Coopernek. Nem elég, hogy rendezőként, producerként és főszereplőként is helyt kellett állnia, eszméletlen felkészülést produkált a mozi kedvéért, ami ráadásul szinte kézzel fogható eredménnyel rúgta be a mozik ajtaját — ezt pedig általában az igazán nagy hollywoodi csillagok tudják csak. Cooper egy lecsúszóban lévő, alkoholista rockzenészt alakít, aki felfigyel a tehetséges, ám szerény körülmények között tengődő Ally-re (Lady Gaga), akit felkarol, és maga mellé vesz, hogy kihozza a benne szunnyadó tehetséget. Bradley Cooper rendezése ugyan nem hibátlan, de több, mint dicséretes és érzelmes vállalás volt, hiszen eddig jobbára színészi feladatokat látott el, némi producerkedés mellett (Clint Eastwood mellett tanulta ki ezt a szakmát). A filmnek több erőssége is van, de ereje mindenképp abban rejlik, hogy Cooper színészként mutatja meg zenészi képességeit, míg Gaga énekesnőként ismételten egy díjesőt érdemlő alakítást helyez az asztalra — mindkettejüket Oscarra jelölték az alakítások végett.

A színész hat hónapig járt énektanárhoz, és összesen másfél évet készült hangilag a dologra, szinte nulláról indulva, hogy aztán kifejezetten profin adja elő Gagával a Golden Globe-díjas Shallow című számot vagy épp a Maybe It’s Time-ot (sőt, még a dalok megírásából is kivette a részét). Cooper napjai a forgatás ideje alatt kifejezetten sűrűek voltak, mert gitározni, zongorázni és ahogy már említve volt, énekelni is az alapoktól kezdve kellett megtanulnia:

Megterveztük a napjaimat: reggel felkeltem, két órán keresztül edzettem, ezt követte két-két óra gitár- és zongoralecke, majd az ezt követő másfél órában zenéket írtunk a filmhez. A nap hátralévő részében pedig a forgatókönyvet csinosítgattam. Emellett Irina (a felesége — a szerk.) is terhes volt, szóval minden így tűnt tökéletesnek

— mesélte tavaly októberben a színész-rendező.

Azt persze kevesen tudják, hogy Cooper gitártudására (ami nem volt a film előtt) felfigyelt Lukas Nelson, a country-énekes Willie Nelson fia, de nem a hagyományos módon. Ugyanis látta, amint az egykori Másnaposok-színész Jimmy Fallon late-night showjában egy nagyon komoly léggitár szólót nyom le a közönség örömére. Nelson pár hónappal ezután úgy fogalmazott, „imádja, hogy valaki ilyen cool dolgokra képes”. Erre Cooper hónapokkal később felhívta, hogy a segítségére lenne szüksége a Csillag születik forgatása miatt, mert bizony gitár leckéket akar venni tőle.

Ahogy Lukas Nelson gitárművész is fogalmaz:

Nem volt teljesen amatőr, de egy évig folyamatosan gyakorolt. Gitárosnak nem nevezném, de énekelni tud. Bradley fülét fejlesztettük a kedvenc dalaival, és egy idő után már pontosan tudta, mi stimmel és mi nem. Annyit kellett elérnünk, hogy higgyen magában, mert mi hittünk benne.

A filmet nézve néha ordítanunk kell szótárért, mert Cooper déli akcentusát nem minden esetben könnyű megfejteni. Ebben egyik színésztársa, Sam Elliott volt a segítségére, aki a bátyját alakítja a zenés filmben. Elliottot legtöbben arról azonosítják be Amerikában, hogy nagyon mély, dörmögős hangja van, aki pontosan úgy beszél, mint egy igazi texasi farmer. Egy évvel a forgatás megkezdése előtt beszédtanárhoz is elment, hogy tökéletesen bele tudjon helyezkedni a szerepbe.

Tudtam, hogy a saját személyiségem nem lett volna elegendő a szerepre, ezért mindent meg kellett változtatnom. Tisztában voltam vele, hogy a hangomat jócskán le kell vinnem, legalább egy oktávval. Beiratkoztam egy beszédtanárhoz nagyjából egy évvel a forgatás előtt. Eljött Los Angelesbe, és heti ötször, egy nap négy órán keresztül csak gyakoroltunk, hogy valahogy lentebb vigyük a természetes hangom. Ez hónapokig tartott, Sam Elliott is sokat segített, mert ő Kaliforniában nőtt fel, de az anyukája texasi, ami egy hibrid akcentust jelent a számára

— mesélte Cooper az Entertainment Weeklynek. A 44 esztendős színész hangjától állítólag majdnem felrobbant Lady Gaga, annyira meglepődött az első pillanatban. Ő vette rá Coopert, hogy hagyják a fenébe a playbackelést, az előre felvett stúdiós zenéket, és nyomják élőben a számokat a forgatás alatt. Az énekesnő ekkor közölte, hogy a teljesítménykényszer a legjobbat hozza ki az emberből, és biztos volt benne, hogy Cooperből zenész lesz a forgatás végére, emiatt kell az élő dalolászás.

Így élőben énekeltek el mindent, Bradley Cooper pedig félelmetes élményként nevezte meg mindezt, előtte másfél évig azzal is foglalatoskodott, hogy kellő módon felkészüljön a produkciókra.

Az persze egészen nyilvánvaló a hollywoodi filmgyártást akár felszínesen ismerőknek is, hogy amennyiben valaki megpróbál kivételesen nagy energiát pakolni egy-egy alakításába, azt valamilyen formában díjazni fogják. Nem feltétlenül Oscarral, mert Al Pacino és Leonardo DiCaprio késői díjazásai nem egészen azt mutatják, hogy mindig releváns módon történnek ezek a honorálások, de persze ahogy Lady Gaga is fogalmazott nemrég, ez az egész szakma (énekes vagy színész, de valamifajta művészi pálya) a közönségről kell szóljon: a hallgatókról, a nézőkről, arról, hogy sorsok változzanak meg a teljesítményeiknek köszönhetően. Cooper emberfeletti alakítása valami ilyesmi a Csillag születikben. Ugyan láttunk már hasonlóan magas színvonalú produkciókat a vásznon, de ilyen sokrétű, számos művészi képesség elsajátítását magába foglaló alakítást keveset.

Bradley Cooper ezzel hivatalosan is a legmagasabban jegyzett hollywoodi színészek listájára került, ennél összetettebb és erősebb teljesítményt nehéz lesz újfent letennie az asztalra, ám rendezésben még előtte állhat egy eastwoodi karrier.

Kiemelt kép: Ian Gavan/Getty Images