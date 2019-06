James Corden és Jake Gyllenhall duettben énekelték el, mennyire király utóbbi – és ezt hallanod kell

Mondjuk a színész énekhangja azért nem annyira fantasztikus.

Biztosan megvan sokaknak Whitney Houston legendás slágere Greatest Love Of All címmel, pont ezt parodizálta ki James Corden és Jake Gyllenhaal előbbi late-night showjában, és egészen zseniális lett.

Ők persze átírták a szöveget, és arra húzták fel a dalt, mennyire fantasztikus Gyllenhaal – nyilván a cím is árulkodó volt: The Greatest Gyllenhaal of All. Corden épp a közönséghez beszél, mikor meghalljuk gondolatait, mondván, képtelen nem a színészre gondolni, és milyen jó volna, ha ő is itt lenne a műsorban. Ezt dalban mondja el, mire Gyllenhaal füstfelhőből kibújva szintén dalra fakad, majd egy olyan bariton hanggal lenyomja a saját verse-jét, hogy azt egyben öröm és rémisztő végighallgatni.

Amúgy tök vicces, és persze

azért működnek annyira jól ezek a szkeccsek, mert egyrészt Corden szívügye az éneklés, láthatóan sokat is készül ezekre, másrészt a vendégek szupersztárok, ami pluszba rányomja a sikerességet a dologra.

