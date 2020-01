Jó ég, Jake Gyllenhaal tök jól énekel!

Az Instagramjára videót töltött fel erről.

Jake Gyllenhaal az Instagram-sztorijába töltött fel négy videót arról, hogy Rufus Wainwrighttal duetteztek, így énekelték el az Everly Brothers legendás slágerét, az All I Have To Do Is Dreamet. Gyllenhaal színházban is játszik, de James Corden late-night show-jában amúgy is bizonyította már, hogy alapvetően nincs rossz hangja, sőt.

A próbát is megosztotta:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaal) által megosztott bejegyzés, Jan 23., 2020, időpont: 3:56 (PST időzóna szerint)

Az élő performansz azóta kikerült a YouTube-ra, alább lehet meghallgatni:

