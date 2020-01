17 éve alakult a banda: friss fotón a Pussycat Dolls tagjai

Az összhang még most is megvan.

Ha úgy vesszük, a Pussycat Dolls csapata valójában már 25 éves. 1995-ben jött létre ugyanis ezen a néven a táncsoport, amiből aztán 2003-ban banda lett. Az biztos, hogy a legrégebbi tag Carmit Bachar, aki 2008-ig szerepelt Pussycat Dollként.

2010-ben aztán mindenki szétszéledt, de tavaly újra összeálltak és még a közel egy évtizedes kihagyás után is olyan jól ment nekik a szexizés, hogy a britek egy része panaszt is tett rájuk. A csapatot most egy étteremben fotóztál együtt, ahol kéz a kézben pózoltak, mert ennyire szeretik egymást.

Balról jobbra: Jessica Sutta, Carmit Bachar, Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt és Ashley Roberts látható.

Kiemelt kép: Mark R. Milan/GC Images