Kate Beckinsale az ABBA-ba is beléphetne ebben a szerelésben

You are the dancing queen.

Kate Beckinsale egy hollywoodi díjátadón járt járt a napokban, amit egyébként a Hollywood Palladiumban rendeztek meg. A színésznő egy meglehetősen különleges ruhában állt a vörös szőnyegre, egy ABBA emlékzenekarban bérelt helye lenne. Fotó: Frazer Harrison/Getty Images[/caption] Fotó: Frazer Harrison/Getty Images[/caption] Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images