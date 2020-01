Február 2-án áll színpadra.

Az már tavaly ősszel kiderült, hogy a 2020-as Super Bowl döntőjének félidei show-ján kik lépnek majd fel, és most már azt is tudjuk, ki énekli el a nemzeti himnuszt. Demi Lovato a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is ott lesz az 54. Super Bowl-on.

Kiemelt kép: Mike Coppola/Getty Images for JBL