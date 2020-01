Selena Gomeznek undorító dolgokat kellett fogdosnia

ikor felveszed a szép ruhádat, hogy vizes hajcsimbókokat fogdoss a lefolyóban.

Selena Gomez új albumát és a Doolittle című filmet promózta Jimmy Fallon műsorának legutóbbi adásában, ahol részt vett egy Can You Feel It? nevű játékban a műsorvezetővel. A lényege, hogy betoltak eléjük dobozokat, aminek ők nem láthatták a tartalmát, csak a közönség, tapogatás útján pedig el kellett találniuk, hogy mi is az. Fallon fogdosott tehénagyat és nyers tojásokat, Gomez megúszta az egyik kört egy plüssmacival, de egy másik körben viszont vizes hajcsomót kapott lefolyóban, az utolsó körben pedig mindkettejüknek férgeket kellett fogdosniuk.

