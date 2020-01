Horváth Gréta elsírta magát az edzéstől

Nem a boldogságtól.

Az Ázsia Expressz 2 győztese, Horváth Gréta úgy döntött, 2020-ban megszabadul 17 kilótól, a folyamatot pedig alaposan dokumentálja Instagramján kendőzetlenül őszintén.

Most azt is megosztotta, hogy a legutóbb edzése során elsírta magát, annyira nehéz számára. Egyébként jó látni, hogy egy híresség nem csak az előtte és utána fotót osztja meg, hanem bemutatja a kemény küzdést is annak rosszabb és esendőbb pillanataival együtt. Nem szoktuk sűrűn ilyent látni ismert emberektől.



Kiemelt kép: Instagram / @horvath_greta_official