Megcsalt, de a viselkedése nem változott, az ágyban sem volt gond

A megcsalás oka nem feltétlenül az, hogy a szex nem működött jól, van, hogy nem a szexuális élet hiányából lehet arra következtetni, hogy valaki félrelép. Olvasónknál ez a dolog működött, mégis megtörtént a bizalomvesztéssel járó párkapcsolati probléma. Ha neked is van olyan történeted, amit megosztanál másokkal a megcsalás témában, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre, és nagyon várjuk akkor, ha te vagy az, aki félrelép, és jó okod is van rá.

Én a megcsalt fél vagyok. Nem tudom, miért, volt egy fura érzésem, de betudtam szülés utáni depressziónak. Ezt meg is osztottam a férjemmel aki helyeselt, hogy csak képzelgés. A viselkedése nem változott, sőt még az ágyban sem volt gond. De a kisördög mindig ott suttogott a fülembe. Nálunk nincs olyan, hogy nem nyúlhatunk a másik telefonjához, szóval párszor meglestem, de semmit nem találtam. Ami gyanús volt, hogy a telefonszámla nőtt, ezzel együtt elkezdett adni magára. De jött a nyár, gondoltam, hogy csak ennyi. Júniusban, amikor épp jött a telefonszámla, lekértem egy hívásrészletezőt, ott bukott le. Vak voltam, végig az orrom előtt volt a nő száma, de mivel férjem ingatlanos, így nem vettem észre: a telefon éjjel-nappal csörgött és mindig egy ügyfélre fogta. A lényeg, hogy tudok mindent elméletileg, azt, hogy mi volt, és mi nem történt meg közöttük. Nem tudom elhinni, hogy az, akiben bíztam, akiről azt hittem, hogy ismerem, pillanatok alatt lett idegen emberré vált számomra. Négy éve vagyunk együtt. Nagyon vártuk a babát. És nem tudom elhinni, hogy megtette, úgy csókolt mást mint engem. Hogy ugyanúgy bújt hozzám, simogatta a pocakom, készült velem a szülőségre. Elmondása alapján tudta, hogy rossz amit csinál, és már ki akart lépni belőle lebukás nélkül, csak beelőztem. Megijedt, hogy elveszít minket a gyerekkel együtt, és nagyon sírt. Egy pillanatig sajnáltam is, de az a pillanat annyi is volt. Sokszor nézem és gondolkodom azon, van-e jövőnk. Ő tervez, a házzal kapcsolatban, hogyan tatarozzuk, szeretne még egy gyereket is, de én abban már nem gondolkodom. El is mondtam neki, hogy abból az egyből nem engedek. Nem akarok egyedül maradni 32 évesen a gyerekünkkel. Nem érzem magam teljesnek, amióta tudok a dologról. Nem hánytorgatom fel, mert tudom, hogy csak magamnak okozok fájdalmat. Próbálom a gondolataimat is más felé terelni, de elég nehéz.

Az olvasói levelet Margótól kaptuk, akinek mi választottuk a nevét, hogy megőrizzük a névtelenségét.

Mit lehet tenni?

„Ahova a romantika beteszi a lábát, ott a vágy válságba kerül” – mondja Esther Perel belga pszichoterapeuta a TEDSalon előadásában, amiben a vágy hosszú távú fenntartásáról beszél. Olvasónk levelének végéről indítanánk a választ, arról a helyzetről, amikor a hűtlenség ténye kiderül, és a megcsaló fél még inkább közel szeretne kerülni ahhoz, akit megcsalt. Ez okozhat némi zavart mindkettejükben, sokan azt érezhetik ilyenkor, hogy a bűnös fél szeretné jóvátenni azt a fájdalmat, amit okozott. Távolabb nem is kerülhetnének az igazságtól, ugyanis nem ez zajlik a félrelépő félben, hanem teljesen más. A hosszú távú kapcsolatokban, a gyerekek születése körüli időszakban eltűnhet a vágy, a szex a kapcsolatokból. Ennek oka számtalan lehet, a fáradtság, az átalakult szerepek, a stressz, a felelősségvállalás. De van valami mögöttes ok, ami minden meghitt, intim, jó párkapcsolatban ott lehet: a vágy problémaköre. Minél közelebb érezzük magunkat egymáshoz, annál kevésbé tudunk testileg is közel kerülni egymáshoz, hiszen a vágyat éppen az tartja életben, ha képesek vagyunk képzeletben is vágyni a partnerre: érezzük a hiányát, sóvároghatunk utána, valamiért távol van.

Amikor a megcsalás kiderülése után lelkileg elveszítjük egymást, ott és akkor fennállhat az a szituáció, hogy a megszokott biztonságot, meghittséget elveszítjük, vége mindennek. Ez furcsa módon beindíthatja a vágyat a hosszú távú kapcsolatokban, és testileg-lelkileg ismét vágyhatnak arra mindketten, hogy közel kerüljenek egymáshoz, ezzel is minimalizálva a feszültségeket, a távolságot.

A szeretkezés lényegében nem más, mint az érzelmi közelség testi kifejezése, és ezt pedig a vágy indítja be, ami a fantáziálással, képzelgéssel indul el. Ha tehát érzelmileg közel vagyunk egymáshoz, egymás legjobb barátai vagyunk, társak vagyunk, szülők vagyunk, és folyton ezekben a szerepekben mozgunk, akkor nem tud kialakulni az a fantáziálgatás, amiből a vágy elindulhat. Ehhez pedig azt is hozzá kell tenni, hogy hiába vagyunk egymásnak a mindenség, a vágyra, szenvedélyre is szükségünk van, és sokan igyekeznek ezt valamilyen külső személlyel pótolni. A megcsalásnak az is jele lehet, ha a partner többet szeretne szexelni, ha jobb, változatosabb lesz a szexuális élet, nagyobb az étvágy. Ennek oka lehet a már említett közeledés és távolodás dinamikája, és az is, ha a meglévő vágyat éppen nem tudja megélni a vágy tárgyával (a szeretővel), ezért hazaviszi azt és a feleséggel/férjjel éli meg, mindez teljesen tudattalanul is működhet, mielőtt még bárki kiborulna.

Olvasónk esetében nem tűnt el a szex, sőt, jó volt, nem érezte különösebben úgy, hogy e téren bármi változás lenne kettejük életében. Lehetséges, hogy a kapcsolatban valóban minden jól működik, és egyszerűen csak arról van szó, hogy a vágy nincs jelen a kapcsolatban úgy, ahogyan mindkettejük számára jó lenne. Ez és a megcsalás ténye mindenképpen szakértői segítséget igényel, hiszen a megcsalás minden esetben bizalomvesztéssel jár, ami kárt tehet a családi élet mindennapjaiban. A levélből az derül ki, hogy szeretnék folytatni, ehhez jó, ha segítséget kérnek, egyedül nehéz ezzel megbirkóznia bárkinek. A megcsalt fél általában átverve, becsapva érzi magát, hatalmas érzelmi hullámvölgyek és hegyek jöhetnek, ami teljesen normális. A beszélgetések elkerülhetetlenek a közös jövőről, a határokat mindenképpen át kell beszélni, és a teljes átláthatóságot is biztosítania kell a hűtlen félnek (egyúttal valóban meg kell szakítani a szeretővel való kapcsolatot). Hosszú folyamat a bizalom helyreállítása, de működhet a kapcsolat, mélyebb, tartalmasabb és jobb lehet később, ha ezen ketten együtt képesek végigverekedni magukat.

