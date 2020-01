Chloë Sevigny első gyerekével terhes

A színésznő 46 évesen szülhet majd.

Nemrég Cameron Diaz jelentette be, hogy megszületett az első gyereke, most pedig egy másik színésznő, Chloë Sevigny szolgált jó hírrel. A 45 éves Sevigny és párja, Sinisa Mackovic közös gyereket vár, számolt be róla a Page Six, miután a színésznő sajtósai megerősítették nekik a hírt.

De Sevigny amúgy is komoly terheshasat villantott New York utcáin.

Korábban amúgy modellkedett is, az Instáján ilyen képeket találtok:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Chloë Sevigny (@chloessevigny) által megosztott bejegyzés, Dec 12., 2019, időpont: 12:45 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Tristan Fewings/Getty Images for Chanel