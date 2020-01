Patricia Arquette fejbe verte véletlenül Golden Globe-jával kollégáját

Joey Kinget is jelölték A tett című minisorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-ra, de díj helyett végül egy díj nyomával a homlokán távozott. Twitteren osztotta meg ma reggel a fotót az arcáról, homlokán pedig ott egy púp, amit állítása szerint úgy szerzett, hogy minisorozatbeli kollégája, Patricia Arquette véletlenül fejbe verte a díjával.

Arquette, aki pont A tettért kapta a díját egyébként, elsütött egy viccet válaszként, hogy ami egy liftben történik, az egy liftben is marad, mielőtt újra bocsánatot kért érte, King pedig nevetős szmájlivel megjegyezte, hogy rengeteg sokkal rosszabb dolog van a világon, amivel fejbe lehet verni az embert, szóval sejthetően nincs harag érte.

Patricia Arquette accidentally hit me in the head with her Golden Globe. That sentence will give me bragging rights for the rest of my life. @PattyArquette pic.twitter.com/lQDewQpa1C

— Joey King (@JoeyKing) 2020. január 6.