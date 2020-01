Zokog a net: Post Malone-t senki nem akarta megölelni éjfélkor, majd jött egy koreai fiúbanda

Post Malone is fellépett december 31-én egy New York-i eseményen, ahol többek között a BTS nevű dél-koreai fiúbanda is színpadra lépett. Az éjfél közösen várta minden előadó a színpadon, körülöttük a nézősereggel. Majd 2020-ba átlépve Post Malone egyedül ácsorgott, így a Bangtan Boys tagjai odahívták magukhoz a rappert, hogy ölelkezzen velük.

Az egész Twitter ezen pörög most, az alábbi videót már 700 ezernél is többen megnézték:

THE FACT that the boys first hug of 2020 (besides each other) was with my sweet boi Post Malone gives me all the reassurance I need to know that this is gonna be a dope ass year 🤩🤘🏻 pic.twitter.com/2neT0cbdWv

— katie (@warmhooodie) January 1, 2020