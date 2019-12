Egy futóversenyről tudósított, mikor megpaskolták a fenekét. Kiderült, egy cserkészfőnök volt az

Nemrégiben ment körbe egy videó egy helyi tévé adásából, amelyben az egyik riporternő egy savannah-i futóversenyről, a helyszínről közvetített. Alex Bozarjian éppen a futókkal a háttérben beszélt, többen viccelődve mutogattak, integettek a kamerába, egy férfi viszont nem viccelt: megütötte a riporternő hátsóját.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

