Feltűnt, hogy Hugh Grant nagyon sokat hebeg a Sztárom a páromban?

Idén húsz éves a Sztárom a párom, ennek kapcsán a Torontói Filmfesztivál egy speciális vetítéssel ünnepli a filmet. Ennek kapcsán pedig összevágtak egy videót a filmből Hugh Grant összes hebegését, ööööö-zését, hümmögését, és ezek után nehéz lesz nem észrevenni, ha eddig nem tűnt volna fel, hogy gyakorlatilag végighebegi a filmet. A videó, ümmmm, öööö, majdnem két és fél perces lett.

Right. We are, uh, very excited to present you with this, um, glorious supercut of every @HackedOffHugh stammer in NOTTING HILL. Enjoy. pic.twitter.com/jKlCStYQn7

— TIFF (@TIFF_NET) 2019. december 4.