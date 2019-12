Clint Eastwoodot az égő völgy se tántorította el a munkától

Tűzveszélyes volt a stúdió, de ő forgatott tovább, fel se tűnt neki, hogy evakulták az épületet.

Clint Eastwood többek között elképesztő munkatempójáról is híres, filmjeit rendszerint be szokta fejezni idő előtt, William Goldman Mit is hazudtam? című könyvében például elmesél egy sztorit, hogy egyszer elrohant a forgatásról a legközelebbi kajáldába, mert hosszú volt a büfékocsi előtt a sor és félt, hogy miatta fognak csúszni.

Most Ellen DeGeneres műsorában elmesélt egy sztorit, ami simán übereli ezt. Egyszer útban a Warner Bros. egyik stúdióépülete felé látta, hogy hatalmas füst van az épület felett. Először azt hitte, hogy az épület ég, de aztán látta, hogy a stúdió melletti völgy gyulladt ki, úgyhogy bement dolgozni. Az épületet evakuálták, mert a tűz túl közel volt hozzá, a füst pedig veszélyes volt, de neki ez fel sem tűnt nagyon, annyira el volt foglalva a filmje hangtechnikájával, és maradt dolgozni.

Kiemelt kép: YouTube