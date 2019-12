Mihalik Enikő: Már alig várom, hogy anya legyek

És már azt is tudja, hogy milyen lesz a gyereke.

A 32 éves modell Lovász László műsorában járt, ahol felmerült a családalapítás kérdése is. Kiderült, hogy Mihalik Enikő annak ellenére, hogy még 60 évesen is a modellszakma szereplőjeként képzeli el magát, az anyaságról sem szeretne lemondani és ezt a párjával is tudatta már.

Szeretnék anya lenni egy nap, remélem megadatik a lehetőség. Ő is tudja, hogy szeretnék anya lenni, ezt letisztáztam már az elején

– mondta Mihalik Enikő, aki aki arról is mesélt, hogy hogyan képzeli el az anyaságot és leendő gyerekét.

Szerintem nagyon bulis lesz. Megmondom őszintén, én már alig várom. Szerintem tele lesz kihívásokkal és szerintem a rossz napokra is később jó szívvel és röhögve fogok visszatekinteni. Marhajó gyerekem lesz. Nagyon szót fog fogadni, marha intelligens lesz, anyuci pici fia. Fiút szeretnék. Tudom, hogy nagyon szót fog fogadni, mert annyira intelligens lesz, hogy mindent meg lehet majd vele beszélni az első naptól fogva.

