Ezzel a fotóval állítják, hogy Greta Thunberg időutazó, aki 1898-ból érkezett

Különös konspirációs-teória bukkant fel a közösségi médiában, pontosabban egy fotó a Washingtoni Egyetem fotóarchívumából – számolt be róla a LADbible. A kép 1898-ban készült egy csapat gyerekről, akik a kanadai Yukon folyó környékén lettek lefényképezve.

Merthogy a fotó bal sarkánál lévő lány az internet szerint meglehetősen úgy fest, akárcsak Greta Thunberg, aki emiatt bizonyosan időutazó – vallják sokan a közösségi médiás posztokban, kommentekben.

Maybe she’s not right here, right now. 😳 https://t.co/3li2qwMXjZ

How eery is it that they both wear their hair the same way…A side plait, worn on same side! Time traveller or Greta in a past life? My mind is literally blown 🤯 #GretaThunberg pic.twitter.com/pOERjaeSR7

— Melissa (@cosmicconpod) November 20, 2019