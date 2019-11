Harry Styles a Saturday Night Live-ban szúrt oda Zayn Maliknak

Fiúbanda dráma!

Tegnap este Harry Styles volt a Saturday Night Live házigazdája és egyben zenei vendége is, monológja pedig kifejezetten viccesre sikeredett. Ráadásul a műsor állandó szereplőit se kellett hozzá segítségül hívnia adáskitöltésként, mint ahogy azt sokan szokták, pusztán egy zongora mögött ülve mondott poénokat, mert úgy minden sokkal komolyabbnak tűnik.

Egy ponton pedig odaszúrt egykori fiúbandás kollégájának, Zayn Maliknak, miután elkezdte belengetni, hogy mennyire csodálatos lenne, ha a One Direction tagja is eljöttek volna vele a műsorba, lelőve, hogy amúgy nem jöttek. Ezután azt mondta, hogy úgy tekint rájuk, mint a testvérükre, elkezdve felsorolni a nevüket, aztán amikor Malikhoz ért volna, úgy tett, mintha nem jutna eszébe a neve, végül Ringot mondott. Mint ismert, Malik anno nagy dirrel-dúrral hagyta ott a One Directiont, azóta is visszafele köpködve többször, amit a többi tag nem igazán vett jó néven és azóta se igazán jó a kapcsolat közöttük.

Styles egyébként a Saturday Night Live-nak is odaszúrt picit, eloszlatva azt a téves közhiedelmet, hogy a színfalak mögött kokainoznak az állandó szereplők, mondván, hogy már nem, és ezért nem olyan olyan jó már a műsor, mint régen. Íme a teljes monológ:

Kiemelt kép: YouTube