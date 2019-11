Nyerő Páros döntő: honnan tudta Kocsis Dénes, mi történt a kiesése után a villában?

Több kommentelőnk is jelezte, nem teljesen érti a Nyerő Páros döntőjét – az RTL Klub segítségével nekik válaszolunk.

A legnagyobb kérdőjelet az jelentette, hogy a játék közben kiesett párok honnan kaptak információt arról, hogy mi zajlik a villában. Ugyanis az utolsó adásban például Kocsis Dénes Vajtó Lajosék mellett azzal érvelt, hogy egyedül ők álltak ki mellettük a Fehér Balázs-féle incidens során. Ők viszont nem tudhatták ezt, hiszen már nem voltak a villában, amikor ez történt és az egész adás felvételről ment, a döntő is. A választ Bagi Mártától, a műsor kreatív producerétől kaptuk meg.

A kiesett játékosok beszéltek a következő kieső párral, így tudomást szerezhettek olyan történésekről is, ami már az ő távozásukat követően történt, így a villában történt események vagy az információk eljutottak a kiesett játékosokhoz.

Kíváncsiak voltunk arra is, tudatos döntés volt-e a csatorna részéről két jóbarát, Istenes Bence és Fluor Tomi szerepeltetése. Civil kapcsolatuk ugyanis előnyt jelenthetett számukra, ahogy egyébként azt a többi játékos sokszor emlegette is.

A producerek részéről a casting természetesen alapos előkészítés eredménye, így tudatos döntés volt Bencéék és Tomiék kiválasztása. A játékosok azonban több alkalommal is kiszavazhatták volna a majdnem mindig veszélyzónás Tomiékat, hogy megbontsák ezt az egységet, de végül nem tették meg. Ez pedig a versenyben lévő játékosok döntése volt

– tudtuk meg. Azt is szerettük volna megtudni, hogy kik voltak azok a párok, akik most nem jutottak be, de Bagi azt mondta, ezekről nem szeretnének beszélni, mert lehet, hogy egy következő évadban „más összetételű párokkal még lehet esélyük bekerülni”.

Kiemelt kép: RTL Klub