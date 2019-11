X-Faktor: Gáspár Laci elviszi Anti bácsit az élő show-ba

Anti bácsi ismét Bródy-dallal készült, de belebakizott a szövegbe.

Dallos Bogi lánycsapata és Gáspár Laci 25 év felettiekkel támadó alakulata összeállt az X-Faktorban. A mentorok elég sokat variáltak a háromfős csapatok összeállításával, tekintve, hogy csak két versenyzőt vihettek egyenes ágon az élő show-ba.

A harmadikról a másik három mentor döntött. Így került be az élő műsorba a hetvenéves Anti bácsi is, akinek Dallos, ByeAlex és Puskás Peti szavazott bizalmat. Pedig nem lehetett magabiztos, ugyanis hiába készült ismét Bródy-dallal, ezúttal kimondottan izgult, így szöveget is tévesztett.

Gáspár Laci tehát Burai Renátót, Zdroba Patrikot és a már említett Anti bácsit vitte tovább.

A kvízünket próbáltad már?

X-Faktor-kvíz: Emlékszel valamire a válogatókból Gáspár Laci egysorosain kívül? Az idei X-Faktor válogatója után készítettünk nektek egy kvízt, amiből kiderül, odafigyeltetek a produkciókra vagy csak röhögtetek Gáspár Laci beszólásain.

Kiemelt kép: RTL Klub