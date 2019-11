Jessie J elénekelt egy Beyoncé-dalt a követőinek, már ettől hangszalag-gyulladásunk lett

A rövid tényekkel érdemes kezdeni:

Így utóbbi engedett rajongói követeléseinek, majd elindította a Listen című Beyoncé-sláger karaoke verzióját, hogy ő is elénekelje azt. De kifogott Jessie J-n, ugyanis szerinte elképesztő, már-már megugorhatatlan magasságokat énekel benne Beyoncé.

Ezt a követői is megerősítették, és úgy vélték:

Beyoncé alul van értékelve, mert még Jessie J-nek is fejfájást okozott a nehéz dal.

Mások szerint csak azért nem sikerült elénekelni, mert az énekesnő nem ismerte a szöveget, így hamarosan jöhet egy új próbálkozás tőle.

I am SCRIMMING. The song is kicking her ass. pic.twitter.com/SjLt1yMJo4

— InductNippy (@chimmychamu) November 8, 2019