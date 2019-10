A lengyel Sztárban sztár Tina Turnere külsőleg ijesztő, hangban viszont közel sem

Łukasz Zagrobelny hangban bizony nagyon eltalálta az énekesnőt.

Egészen szürreális maszkban lépett színpadra Łukasz Zagrobelny a lengyel Sztárban sztár adásában, amiről amúgy már korábban írtunk egyszer. Akkor az Omega frontemberét, Kóbor Jánost idézték meg, most Tina Turneren volt a sor.

A We Don’t Need Another Hero című slágert énekelte Zagrobelny, ami egyébként a Mad Max harmadik részének betétdala volt.

Amennyire rémisztő volt a maszk, legalább annyira jó volt hangilag.

Őt maszkírozták el:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lukas Zagrobelny (@lukasz_zagrobelny) által megosztott bejegyzés, Szept 3., 2019, időpont: 7:36 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: YouTube.com/ttbzendemolpolska