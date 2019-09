A hercegi pár a Vogue után a NatGeót is bevette

A múltkor a Vogue, most a National Geographic.

Meghan hercegné és Harry herceg most már biztos, hogy mindenhez IS értenek. Az egy dolog, hogy a hercegné színésznő volt, de még egy blogot is vezetett korábban, így nemrég ő szerkeszthette a brit Vogue szeptemberi számát. Most pedig férjével, Harry heceggel együtt egy napig ők szerkesztik a National Geographic Instagram-oldalát, annyira, hogy még az egyik megjelenő fotót is a herceg készítette, ezt pedig ebben az alábbi, lapozgatós posztban meg is lehet nézni.

View this post on Instagram A post shared by National Geographic (@natgeo) on Sep 30, 2019 at 4:57am PDT

Harry herceg a fenti poszt mellett kifejtette, hogy a National Geographic Instagram-oldala az egyik személyes kedvence, most pedig Malawiból, egy nemzeti parkból posztolt egy fa lombkoronájáról, amivel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy néha nézzünk felfelé is, a fákra, amiknek hatalmas a szerepük az ökoszisztéma működésében.

Kiemelt kép: Pool/Samir Hussein/WireImage