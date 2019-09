Újabb X-Faktoros jelentkezett a Sztárban sztár leszekbe

Pintér Tibor barátnője, Ilyés Jenifer után, újabb tehetségkutató felfedezett próbálkozik meg a Sztárban sztár leszek műsorában. A ByTheWay 2017-es feloszlása után szólókarierrel próbálkozó Ya Ou Feng Pápai Jociként áll majd színpadra a vasárnapi adásban. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy továbbjut-e, de az biztos, hogy a srác nagyon szeretne már igazán ismert lenni.

Igen, van veszítenivalóm, nagyon sok, de nagyon sokat nyerhetek is. Úgy vagyok vele, hogy aki mer, az nyer. Ha szólistának készül az ember, minden alkalmat meg kell ragadni és maximálisan ki is kell használni. Ha nem úgy sül el, ahogy szerettük volna, akkor is úgy tudjunk tovább menni, hogy megpróbáltam kihozni belőle a legtöbbet. Ha nem sikerült, akkor az egy jel, hogy nem az én utam, de biztos van egy másik, amit meg fogok próbálni, mert én ezzel szeretnék foglalkozni, erre tettem fel az életemet