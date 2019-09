Camila Cabello új klipje akár egy horrorfilm előzetese is lehetne

Nagyon más mint az eddigiek.

Még a Shawn Mendeszel közösen készített Senoritát se untuk meg, de Camila Cabello máris új videóklippel premierezett.

A Shameless kicsit más mint az eddig megszokott, nem egy azonnal fülbemászó bulidal, de a 22 éves énekesnő hangja még most is hidegrázós. A jó értelemben. A zenéhez készült jelenetek pedig akár egy horror, de minimum egy thriller előzeteséhez is készülhettek volna.

