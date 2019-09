A Másnaposok sztárja megint kellemetlen helyzetbe hozott egy rakás világsztárt

Hamarosan pedig a Netflixen meg is lehet nézni film formájában.

Zach Galifianakis a Funny Or Die-nak gyártott Between Two Ferns címmel vicces interjúkat, ahol hírességeknek tett fel szegényes díszletben bizarr, nagyon kényelmetlen kérdéseket. Ennek olyan nagy sikere lett, hogy még Barack Obama is bevállalt egy epizódot vele még elnökként.

Most egy teljes filmmé fejlesztette tovább ezt a sorozatot, aminek meg is érkezett az előzetese, amiben interjú közben véletlenül majdnem megöli Matthew McConaughey-t, rossz neveken szólítja Benedict Cumberbatch-t, és megkérdi Brie Larsont, hogy mikor volt az első menstruációja. Továbbá szinte felsorolhatatlan mennyiségű világsztárt hoz nagyon kellemetlen helyzetbe. A Netflixen hamarosan kiderül, hogyan működik ez nagyjátékfilm formájában.

