Heló, go, mondta Gáspár Zsolti, miközben stoppolni próbált

Furcsa módon nem álltak meg az autók.

Gáspár Győző kissé mostoha kapcsolata az idegennyelvekkel már igencsak jól dokumentált, legutóbb például a BeleValóban egy uborkával a kezében villantotta meg a tudását egy rakás nyelven.

Úgy tűnik, nincs egyedül ezzel a családban. Gáspár Zsolti, aki a reality-jének egyik legszórakoztatóbb mellékkaraktere volt, éppen az Ázsia Expressz 2-ben verseng, ott kellett autót stoppolniuk unokahúgával, Gáspár Evelinnel, és egészen fura módszerrel próbálkozott. Ahelyett, hogy azt kiáltotta volna, hogy stop, inkább azt kiáltotta az autóknak, hogy go. Aztán meg magyarul kiáltotta nekik, hogy álljanak meg. Erre mondják angolul, hogy thinking outside the box.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ázsia Expressz (@azsiaexpressztv2) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2019, időpont: 10:34 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: TV2