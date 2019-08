Miley Cyrus és új csaja egy csokor szokatlan dolgot küldtek utóbbi expasijának, de ez még ennél is bonyolultabb

Túl sok név egy rövid, de annál abszurdabb történetben.

Brody Jenner a napokban lett 36 éves. Nyilván megünnepelték ezt a családjával – apja az a Caitlyn Jenner (korábban Bruce Jenner), aki évekkel ezelőtt műttette magát nővé, féltestvérei pedig Kylie és Kendall Jenner –, de nemcsak tőlük kapott ajándékot, hanem az exmenyasszonyától, Kaitlynn (igen, mindenki látja, hogy nagyon hasonlít egymásra a Kaitlynn és az előbb már említett Caitlyn név) Cartertől is, aki mostanában leginkább azért lett ismét híres, mert összejött Miley Cyrusszal, akitől ennek hatására férje, Liam Hemsworth gyorsan el is akar válni. Igen, tudom, hogy ez egyre bonyolultabb, de a lényeg csak most jön, méghozzá az ajándék. Carter és Cyrus ugyanis úgy döntöttek, előbbi exének mindenképp valami különleges dolgot szeretnének ajándékozni, méghozzá

egy csokor kannabiszt.

Az erről készült felvételeket Jenner Instagramján osztotta meg, ám azt már csak ide, a Huffington Post oldalára kattintva lehet megnézni.

Kiemelt kép: Instagram/Kaitlynn Carter