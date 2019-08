Emily Ratajkowski szőrös hónaljjal beszél egy fontos dologról

A nők jogai miatt nem borotválkozott.

Emily Ratajkowski csak megállt, a végeredmény pedig naptárfotó is lehetne

A modell általában azért kerül a figyelem középpontjába, mert nagyon kevés ruhában mutatja meg magát. Történetesen most is egy melltartós képet posztolt, de most ez a legkevésbé érdekes a bejegyzésében.

Emily Ratajkowski testéről egyrészt elvonja a figyelmet a hónaljszőrzete, másrészt az is fontos, amiről ír.

Adjuk meg a nőknek a lehetőséget, hogy azok legyenek, akik akarnak és olyan sokszínűek, amennyire csak tudnak. Írtam egy cikket a Harpers Bazaar US-nek arról, hogy milyen fontos a nők választáshoz való joga, legyen szó arról, hogy hogyan öltözködnek, hogy mit posztolnak vagy hogy borotválkoznak-e vagy sem.

Kiemelt kép: Instagram/@emrata