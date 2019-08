Vajna Tímea: kilátástalan, hogy marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben

A TV2-s interjú után most megint megszólalt.

Augusztus 1-jén, Andy Vajna születésének 75. évfordulóján kiállítást tartottak a Nobuban, ahova Vajna Tímea is elment. A TV2 után most a Blikknek is nyilatkozott.

Elmondta, hogy ha férje megélte volna ezt a napot, akkor táncosokkal és kaszkadőr-show-val ünnepeltek volna, és hogy most azért nem mondott beszédet, mert végigbőgte volna. Viszont elment, mert szerinte

özvegyi kötelessége, hogy néhai férje szellemi hagyatékának ápolásából kivegye a részét.

Most még velem laknak a házban a bejárónők, meg Andy sofőrje is, mert ő se tud hova menni, de magam vagyok, és annyira kilátástalan most a helyzet… hogy mi lesz… marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben vagy az ‘okosok’ mindent kimenekítenek. Nem tudom

– mondta Vajna Tímea, aki hozzátette, hogy a TV2-nek adott interjúja után úgy érzi, változott a róla kialakult kép, majd azt is fontosnak érezte megjegyezni, hogy a rajta látható ruha régi.

Kiemelt kép: Timur Emek/Getty Images