Vajna Tímea: Kiloptak mindent a kasszából a Mr. Funkban

Tegnap lement a TV2-n a Tények Plusz nagy felhajtással beharangozott Vajna Tímea interjújának az első fele, némi kellemetlen közjáték után pedig kiderült, hogy ma folytatódik. Íme a második rész összefoglalója!

A kedd esti adásban Vajna Tímea elmondta, hogy az első három napon nem tudott aludni, inni, enni. A családjával se tudott beszélni. Kiderült, hogy Andy Vajna vérnyomása és a vércukra folyamatosan magas volt az utolsó időkben. Tavaly márciusban volt az első rosszulléte, egy hétig nem szivarozott utána, de végül nem követte életmódváltás hosszú távon az esetet. Éjféltől reggel hatig evett, ha pedig felesége, az özvegy Vajna Tímea kidobott minden ételt, akkor rögtön bevásárolt.

Andy Vajna halála után vadidegenek csengettek be a villába Tímea után érdeklődve.

Láttam ilyen kisbuszt, itt parkolt és folyamatosan nézett be az ablakon.

A riportból kiderült, élete több pontján is találkozott Andy Vajna a tolvajokkal. Vajna Tímea Andy Vajna halála után bevitte a patológiára az öltönyét, övét, cipőjét, majd elment beszélgetni Andy Vajna korábbi feleségével, de mire visszatért, eltűnt az öv. Vajna csak annyit tudott kiabálni,

Elloptad az övét? Hozd vissza!

Vajna Tímea könnyek közt azt mondta, nem hiszi el, hogy egy ennyire méltóságteljes embertől is lopnak még a kórházban is. Végül szóba került a legtöbbeket foglalkoztató kérdés, azaz az, hogy miből él jelenleg az özvegy. Kiderült, pénzzé tette Andy Vajna ingóságait: nemcsak a már említett zongorát, amin Andy Vajna fotói voltak, de a házimozirendszerét, bútorokat, sőt, még lámpákat is. Vajna Tímea többször figyelmeztette férjét, hogy ne üzleteljen olyan emberekkel, akik meglopják, de a milliárdos nem hallgatott rá. Így történhetett meg, hogy kölcsönadott valakinek, amit „nyilván soha nem kap vissza”, folyamatosan loptak a gyémántcégből, de Vajna Tímea veszteséges fánkozójának, a Mr. Funknak is kiürítette már egy tolvaj a kasszáját.

Kiderült az is, hogy Vajna Tímea elképesztően magányos.

Semmi sem olyan jó már, mint Andyvel volt. Se Cannes, se a kajálás.

