A világ összes híressége üzent videón Jennifer Lopeznek

Aki nem szerepel ebben a videóban, az nem is híres igazán.

Jennifer Lopez hihetetlen módon nemrég már az 50-et töltötte, aminek kapcsán mi is megemlékeztünk a legcsodásabb divatpillanatairól.

A jeles alkalomból össze is gyűlt jóformán a teljes celebvilág egy videóba boldog születésnapot kívánni a hírességnek. A videóban szerepel kábé mindenki Britney Spears-től és Taylor Swifttől Kim Kardashianon és Will Smith-en át egészen Donatella Versace-ig és Nicole Kidmanig. Gyakorlatilag az a celeb, aki nem szerepel ebben a videóban, az valószínűleg idegesen hívta is már az ügynökét, hogy miért nem és hogyan fordulhatott elő ez. Ami J.Lo-t illeti, kevesen tudnak ilyesmivel villogni.

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images, ABA