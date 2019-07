Zimány Lindának a jó alaknál és a szép arcnál fontosabb a harmónia

A Miss Balaton 2019 zsűrijeként egy bizonyos „valamit” keres a lányokban.

Elkezdődött a Miss Balaton 2019 második castingja, ahol az első fordulóról tovább jutó 24 lány versenyzik tovább. A második körben is a mentorok segítségével készültek, akikhez ezúttal Zimány Linda is csatlakozott. A 2006-os Miss Balaton királynője mellett még Magony Szilvia, Bertók Fruzsina és Horváth Cintia mentorálta a versenyzőket, akiknek táncolniuk kellett együtt koreográfiában és szólóban is, továbbá azt is meg kellett mutatniuk, hogy hogyan pózolnak fotósnak. Epres Panni, Dukai Regina, Iszak Eszti, Seres Attila és Varró András mellett Zimány is a zsűrizett. Ő korábbi győztesként elmondta, hogy mindig nagyon örül, amikor valaki megnyeri a versenyt.

Minden évben figyelemmel kísérem a Miss Balaton szépségversenyét. Egykor én viselhettem a koronát, így mindig megdobban a szívem, amikor egy fiatal lány elnyeri ezt a királynői címet.

Elmondta továbbá azt is, hogy a zsűri tagjaként mit keres a lányokban, továbbá miket tart a legfontosabbnak a lányok kiválasztásakor.

Nagyon izgalmas feladat kiszúrni a lányokban azt a bizonyos „valamit”. Persze, fontos a jó alak, a szép arc, de ennél sokkal fontosabb, hogy a lányok harmóniában legyenek önmagukkal, hiszen annál szebbé semmi nem teszi a nőket.

A 24 továbbjutóból 12 megy majd a döntőbe, előtte részt vesznek egy fotótáborban, azon felül pedig egy másik egyhetes táborban, tanácsadók és mentorok segítségével készülhetnek a döntőre. Íme egy fotó a zsűriről, ami akár egy napszemüveg-kollekció fotózásán is születhetett volna:

Kiemelt kép: Instagram /@lindazimany