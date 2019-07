Nem fogsz ma már rondábbat látni Halsey neonzöld áttetsző ruhájánál

De talán még a héten se már.

Szerdán rendezték meg Braziliában, Sau Pauloban az MTV MIAW-ot, ami a Millenial Awards rövidítése, és gyakorlatilag a zenecsatorna latin-amerikai díjátadója, amit idén hetedik alkalommal rendeztek meg. Halsey is a jelöltek közt volt globális sláger kategóriában, az átadóra viszont olyan ronda szettben ment, hogy arról mindenképpen beszélnünk kell. Bár mostanában divat ez az áttetsző ruha átütő alsóneművel dolog – például Kylie Jennerren is láthattunk hasonlót, attól még továbbra is rémesen ronda.

Halsey ezt még megfejelte egyrészt azzal, hogy neonzöld ruhát választott, a rajta levő mintáktól pedig eléggé giccses függöny érzetét adják. Bónusz a cipője, amin az áttetsző pánt olyan, mintha oda lenne a cipő celluxozva a lábához.

Fotók: Mauricio Santana/Getty Images