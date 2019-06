Scarlett Johanssonról a Népszínház utcában készültek fotók

Forog már nálunk Fekete özvegy saját szólófilmje.

Bár még hivatalosan nem jelentették be, de már forog a Marvel Fekete özvegy szólófilmje, ami jó eséllyel előzményfilm lesz, tekintve, hogy a karakter a Végjátékban meghalt. A produkció egy része pedig Budapesten forog, sőt, már javában zajlik is a munka, derül ki rajongói Twitter-accountok összegyűjtött fotói révén. A képeken a Népszínház-utca, továbbá egy magyar villamos is látható, többek között, így akár össze is futhatunk Scarlett Johanssonnal a magyar fővárosban.

scarlett johansson on the set of black widow movie!! look at the perfection 🖤 pic.twitter.com/euk2K00Ofc — romanoff (@goshromanoff) 2019. június 24.

black widow (2020) set photos pic.twitter.com/7VJM0YowWX — best of widows (@bestofwidows) 2019. június 24.

black widow (2020) set video

pic.twitter.com/gAbXHHn4PV — best of widows (@bestofwidows) 2019. június 24.

A filmet hivatalosan egyébként vélhetően az idei Comic Conon fogják bejelenteni San Diego-ban, Rachel Weisz mellett pedig benne lesz David Harbour is, a Stranger Things seriffje, így azon se lepődjünk meg, ha esetleg beléjük botlunk a napokban. De mivel az első Bosszúállók-filmben elhangzik a magyar főváros is, mint Fekete özvegy és Sólyomszem közös emléke, így még akár Jeremy Renner is hazánkba érkezhet, amennyiben a film pont ezt eleveníti fel.

