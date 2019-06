Chris Martin és Dakota Johnson soha nem ismerték el, hogy járnak, de a jelek szerint már nem is fogják

Dakota Johnson (színésznő) és Chris Martin (a Coldplay énekese és Gwyneth Paltror exférje) ha hihetünk a híreknek, 2017 vége óta vannak együtt. Ezt mondjuk hivatalosan soha nem ismerték el, szóval csak találgatni lehetett arról, hogy most akkor valóban egy párt alkotnak vagy sem.

És abból, hogy soha nem beszéltek kapcsolatukról a nyilvánosság előtt, erősen valószínűsíthető az is, hogy arról sem fognak beszélni, hogy szakítottak. Márpedig most épp erről pletykál pár oldal, például a Sun is. A brit lap a szokásos, nevüket elhallgató közeli ismerősökre alapozva azt írja, hogy a 42 éves zenész és a 29 éves színésznő már egy hónapja nincsenek együtt.

De ugye ha abból indulunk ki, hogy nem ismerték el kapcsolatukat hivatalosan, akkor valójában soha nem is voltak együtt, így szakítani sem tudtak, vagyis a Sun cikke is, meg ez is teljesen felesleges volt.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic