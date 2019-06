Bradley Cooperék hivatalosan még nem szakítottak, de máris jönnek a mémek

Június 7-én a People magazin egy névtelen forrásra hivatkozva írta meg, hogy Bradley Cooper és Irina Shayk 4 évvel és 2 gyerekkel a hátuk mögött szakítottak. Írták ezt úgy, hogy egyik fél sajtósa sem erősítette meg a szakítás hírét. A helyzetet csak fokozza, hogy az Us Weekly eközben pedig azt írja, hogy a színész és a modell még mindig együtt, egy házban élnek.

Az emberek viszont nem várnak a sajtósok hivatalos közleményéig, máris elkezdték gyártani a mémeket, például az alábbit, amin a szöveg szerint Lady Gagát lehet látni, ahogy csekkolgatja Cooper párkapcsolati státuszát a neten, majd meglátja, hogy szingli.

Lady Gaga checking Bradley Cooper’s relationship status online and seeing that he’s now single pic.twitter.com/PHQ23Ip5pn — Boston Gay Boy 🏳️‍🌈 (@BostonGayBoy) June 7, 2019

Az első pletykák Cooper és Shayk haldokló kapcsolatáról akkor indultak be, amikor a színész és Lady Gaga együtt játszottak a Csillag születik című filmben. Már akkor minen arról szólt, hogy Cooper biztosan elhagyja majd modell barátnőjét Lady Gaga miatt, de most, hogy tényleg valószínűsíthető a szakításuk, csak még inkább be fognak indulni a találgatások.

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images