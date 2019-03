Cicciolina: Remek lenne, ha egy magyar rendező filmesítené meg a történetemet

Cicciolina nemrég a Blikknek nyilatkozott arról, hogy még mindig toplessműsorral szédíti a férfiakat, és hogy önéletrajzi könyvét szeretné megfilmesíttetni egy magyar rendezővel:

Nagyon szeretem ezt csinálni, és energikusabbnak érzem magam, mint valaha. A topless-show mellett táncolok és énekelek is, ez mindig benne van a programban, és úgy tűnik, szeretik az emberek. Úgy gondolom, amit képviselek, kortalanná tesz a színpadon, és a külsőm, a mellem is elég jó, legalábbis még most is az ujjaim köré csavarom a férfiakat ezzel a szexi előadással