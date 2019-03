Megtartották Karl Lagerfeld utolsó Chanel-divatbemutatóját

A Párizsi divathéten most mutatják be a 2019-2020-as őszi/téli darabjait, köztük a Chanel is, aminek kreatív igazgatója és tervezője volt a nemrég elhunyt Karl Lagerfeld. Így a mostani bemutató volt az utolsó, amin az általa tervezett ruhákat láthattuk. A bemutatón természetesen rengeteg híresség vett részt, például

Kristen Stewart,

Naomi Campbell,

Claudia Schiffer,

Marion Cotillard

és Virginie Ledoyen.

A bemutató végén mindenki állva tapsolt, a modellek közül pedig többen sírtak.

Kiemelt kép: Pascal Le Segretain/Getty Images