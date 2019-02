Csalással vádolják a dél-afrikai papot, aki állítólag feltámasztotta egyik hívét

Három temetkezési vállalkozás is perre készül egy lelkész ellen, aki a templománál gyülekező tömeg előtt, állítólag feltámasztott egy fiatal férfit, a dél-afrikai Johannesburg mellett fekvő Kramerville-ben – írja a BBC.

Az Alph Lukau tiszteletes által végrehajtott „csodatételről” több videó is készült, amik bejárták a közösségi portálokat. A felvételeken az látszik, hogy egy koporsóban fekvő, fehérruhás férfi hirtelen kinyitja a szemét és felül, mintha a pap imái támasztanák fel.

While Pastor Alph Lukau is busy talking, I encourage to concentrate on the mouth of the guy in the coffin then you will decide if he was dead or not.

Maybe this guy can bring back the like of Nelson Mandela, Hector Peterson, Hugh Masekela, Steve Biko, OR Tambo and others. pic.twitter.com/lFoNsM0grO

— Chief Erican (@EricanSA) 2019. február 25.