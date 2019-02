Pedofilnak nevezik az anyát, aki négyéves és újszülött gyerekét is szoptatja

View this post on Instagram

Español/English ⬇️ ¿Cómo les explico lo que significa esta foto para mi? Estos dos son literalmente mi mundo. Hoy se fue Christian para UK y ver a Hans llorando porque se quería quedar con él, me partió el alma. Que hombre tan maravilloso tengo que me apoya en todo y además mima a mi bebé con todo el cariño del mundo. No cualquiera acepta a una mujer con un hijo y mucho menos con un hijo con necesidades especiales. Vuelve pronto @christianjoreilly ya te extrañamos. Espero leas esto cuando te bajes de tu avión 😢♥️ ya quiero que sea Noviembre. 📸@bonnie__craig . . How can I explain what this photo means to me? These two are literally my world. Today Christian left to the UK and I saw Hans crying because he wanted to stay with him, it broke my heart. What a wonderful man I have, he supports me in everything and also pampers my baby with all the affection in the world. Not everyone accepts a woman with a child, and Hans is a child with special needs. Come back soon @christianjoreilly we miss you. I hope you read this when you get off the plane 😢 I want it to be November. 📷 @bonnie__craig #breastfeeding #normalizebreastfeeding #normalizandolalactanciamaterna #extendedbreastfeeding #lactanciamaterna