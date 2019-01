Szépségvlogger srác miatt állt le Birmingham városa

James Charles youtuber elment Birmingham városába, ami egyébként nem is lenne nagy hír, viszont őt több millióan követik a YouTube-on, így sikerült megbénítania a várost a rövid látogatásának alkalmával.

Az eset most szombaton történt és konkrétan autók álltak le az utakon, mert több ezer tinédzser tömörült a városközpontba, hogy megnézze, ahogy a 19 éves youtuber megnyitja a Morphe Cosmetics új boltját, írja a Guardian. A tömeget rendőrsorfal tartotta kordában, a szalagvágás pedig fél percig tartott, azután Charles átnyargalt egy privát találkozóra, ahol 250 szerencsés rajongója találkozhatott vele.

I can’t believe this is my life pic.twitter.com/TOvGjNsk5d — James Charles (@jamescharles) January 26, 2019

A fiú később azt mondta, nyolcezer ember volt a bevásárlóközpontban miatta, a biztonságuk miatt pedig többek között a mozgólépcsőket is leállították, több bolti dolgozót hívtak be aznapra és a biztonsági szolgálatot is megerősítették a plazában. A Guardiannek nyilatkozott egy nő, aki elmondta, Sheffieldből autóztak oda még előző nap, hogy a kislányának jó helye legyen, de bebukták.

Annak, aki nem tudja, ki az a James Charles, íme: