Thor a Sziklával akarja újraforgatni a Dirty Dancinget

Chris Hemsworth színész kitett egy zseniálisan béna Photoshop-képet a Twitterére, ahol Dwayne Johnsont gyakorlatilag felkérte, hogy csinálják meg a Dirty Dancing (magyarul Piszkos tánc) remake-jét. A Thor szerepével világhírt szerző Hemsworth annyit fűzött az általa megkreált fotóhoz:

.@TheRock When you say Thor hits the floor I assume you mean the dance floor right? A remake of dirty dancing?! Mate I’m in!! #Nobodyputsrockinthecorner pic.twitter.com/OOK1vMyA45

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 2019. január 19.